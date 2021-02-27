التعليم تعلن نجاح كل من تعرض لمشاكل تقنية خلال امتحانات الصف الأول الثانوى

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اعتبار من تعرض من طلاب الصف الأول الثانوى خلال امتحان مادتى اللغة العربية والأحياء، اليوم، لمشاكل تقنية خارجة عن إرادتهم ونسبتهم 10 % من إجمالى عدد الطلاب البالغ عددهم 620.133 طالبا وطالبة "اجتياز" فى هذا الامتحان بعد مراجعة جداول الحضور والغياب فى المدرسة.





وقال الوزير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك مساء اليوم، إنه عقد امتحان الفصل الدراسى الأول لمادتى اللغة العربية والأحياء للصف الأول الثانوى اليكترونياً من خلال لجان بالمدارس المختلفة بحضور 620.133 طالبا وطالبة فى مختلف مدارس الجمهورية. وأضاف أن 552 ألفا و936 طالبا وطالبة تمكنوا من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 89.1%، بينما تمكن 569 ألفا و213 طالبا وطالبة من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة 91.8%.

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