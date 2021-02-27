محافظ الجيزة يدعو لإشراك أعضاء النواب والشيوخ فى وضع دراسات وخطط التنمية

جدة - نرمين السيد - عقد أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا مع نواب البرلمان عن دوائر بولاق الدكرور والوراق وأوسيم وكرداسة والهرم وأكتوبر والجيزة والدقى والعجوزة، وعدداً من نواب القائمة ممثلى محافظة الجيزة بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة.





وخلال الاجتماع، أشار محافظ الجيزة إلى ضرورة التعاون والتنسيق التام بين الجهازين التشريعى والتنفيذى، مع إشراك نواب البرلمان والشيوخ فى وضع الدراسات والخطط التى تتم على أرض الواقع، للوقوف على الاحتياجات والأولويات الأساسية التى تمس حياة المواطنين، وتخفيف العبء عن كاهلهم وتحسين مستوى الحياة المعيشية.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه سعيا للقضاء على البيروقراطية، وتماشيا مع اتجاه الدولة لرقمنة كافة المصالح الحكومية، فإن محافظة الجيزة تعمل حاليا على تطوير كافة المراكز التكنولوجية بكل الأحياء والمراكز، تخفيفاً على المواطنين فى سرعة إنهاء مصالحهم اليومية، من خلال التقنيات الحديثة بالإشتراك مع وزارة التخطيط.

وأكد المحافظ: "نحن جميعا يدا بيد نسعى لخدمة وطننا الحبيب مصر، كما أن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة تعمل على قدم وساق لتحقيق ما تصبوا إليه القيادة السياسية، لرفع معدلات التنمية بكافة القطاعات".

وشدد المحافظ على أنه لا يتوانى عن اتخاذ أية إجراءات رادعة تجاه المتقاعسين عن أداء أعمالهم المكلفين بها.

ومن جانبهم عبر نواب الشعب عن تقديرهم للتجاوب الجارى بين كافة القيادات والمديريات الخدمية بالمحافظة فى تلبية مطالب المواطنين، مطالبين بأهمية ترسيخ التعاون على كافة المستويات والاستجابة السريعة لما يتم عرضه من مشكلات عامة للعمل على النهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كافة المستويات والاستجابة السريعة لما يتم عرضه من مشكلات عامة للعمل على النهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.