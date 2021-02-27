أول رد من أبو الغيط بشأن التقرير الأمريكي عن مقتل خاشقجي

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن السلطات القضائية السعودية هي المعنية وحدها بمحاسبة المتورطين في قضية "خاشقجي".

وأعرب عن تأييده للبيان الذي أصدرته الخارجية السعودية والذي تضمن رفضًا لـ استنتاجات تقرير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حول القضية، ومشيرًا إلى أن الأخيرة ليست جهة حُكم أو قرار دولية، وإلى أن قضايا حقوق الإنسان لا ينبغي تسييسها.



وقالت الخارجية السعودية في بيان إنها تتابع « ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي »، مؤكدة « رفضها القاطع لما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة والتي لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال ».