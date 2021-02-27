انت الان تتابع تفاصيل خبر صلاة التراويح| تفاصيل الصلوات بالمساجد في شهر رمضان المقبل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - خبر هام تصدر محركات البحث عن إقامة صلاة التراويح ينتظره الجميع بعد أكثر من عام على انتشار جائحة كورونا في العالم، وتوخي الحذر بالإصابة به مما أدى إلى إلغاء صلاة التراويح وشعائر الصلاة في المساجد العام الماضي، فما سيحدث هذا العام؟ دعونا نتابع سويا أحدث الأخبار على موقعنا الإخباري مصر فايف.

حقيقة عودة صلاة التراويح بالمساجد

فقد تقرر السماح بإقامة صلاة التراويح وشعائر الصلاة في شهر رمضان المقبل بالمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وذلك للصلاة فقط دون السماح بموائد الإفطار أو الاعتكاف، مع الاستمرار في عدم السماح بفتح دورات المياه أو الأضرحة أو دور المناسبات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والنظافة أول بأول والتباعد الاجتماعي.

كما أكدت وزارة الأوقاف على أنه لا حرج على الإطلاق على من يصلي التراويح في بيته، بل إن ذلك يستحب في الظروف الحالية للإسهام في التباعد الاجتماعي وتحقيق عدم الاجتماع في مكان واحد.

تحذير هام بخصوص كورونا في شهر رمضان

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس الكورونا المستجدة، حيث إنه مازال تسجيلات يومية للإصابات اليومية وأن الفيروس لم ينتهِ حتى الآن، ويجب تتبع هذه الإجراءات لمنع زيادة أعداد الإصابات من جديد.

وهناك توقع بزيادة أعداد الإصابات خلال شهر أبريل المقبل وفق للظروف الاجتماعية وشهر رمضان، لذلك حذر من التجمعات العائلية وموائد الإفطار الجماعية وعدم الالتزام بالإجراءات الموصي بها في صلاة التراويح والصلوات في المساجد التي تتسبب في الازدحام وعدم التباعد الاجتماعي.