برلمانى: سقوط سيستم الامتحانات جرس إنذار لوزارة التربية والتعليم

وأشار النائب فى البيان العاجل، إلى أن العديد من المدارس شهدت سقوط السيستم وهو الأمر الذى تسبب فى أزمة لعدد كبير من الطلاب وانزعاج أولياء الأمور.
وقال هشام حسين: على الرغم من القرارات السريعة لبعض المدارس بمد فترة الامتحان لتعويض الوقت الضائع أثناء سقوط السيستم، إلا أن ما حدث يمثل جرس إنذار يجب أن تنتبه إليه الوزارة لمنع تكراراه مستقبلا.
وتابع النائب: نحن مقبلون بعد فترة ليست بعيدة على امتحانات الثانوية العامة والجميع يعلم ما تسببه هذه الامتحانات من إزعاج كبير للأسرة المصرية، ووزارة التربية والتعليم سبق وأعلنت أن هذه الامتحانات ستجرى أيضا إلكترونيا.
وأشار إلى أن وزارتى التربية والتعليم، والاتصالات سبق وتحدثا عن الاستعداد الكامل للامتحانات لتجاوز السلبيات، إلا أنه مع أول اختبار سقط السيستم.
وطالب هشام حسين، وزارة التربية والتعليم بالمكاشفة والمصارحة، قائلا: علينا أن نكون أكثر جرأة ونقوم برصد المشكلة لمحاولة تجنبها وحلها.
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