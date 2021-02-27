وزير الأوقاف يبحث زيادة التعاون المشترك مع رئيس جامعة عين شمس

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم السبت، إن الوزير بحث مع رئيس جامعة عين شمس بمقر رئاسة الجامعة، زيادة منح الدراسات العليا والماجستير والدكتوراة لأئمة وواعظات الأوقاف فى مجالات اللغة العربية وعلم النفس وعلم الاجتماع ومهارات التواصل الإعلامى، وتكثيف الدورات فى هذه المجالات. وأهدى رئيس جامعة عين شمس كتاب "قصر الزعفران" لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده الدعوية والوطنية.

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