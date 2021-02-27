وزارتا الطيران والسياحة تقرران مد مبادرة دعم السياحة الداخلية حتى 15 مايو

جدة - نرمين السيد - قررت وزارتا الطيران المدنى والسياحة والآثار، مد العمل بمبادرة دعم السياحة الداخلية فى مصر حتى 15 مايو القادم بدلاً من 28 فبراير الحالى مع الالتزام بنسبة الـ 50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق وفقاً لضوابط التشغيل المقررة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية.





وذكرت وزارة الطيران، فى بيان لها اليوم السبت، أن هذا القرار يأتى فى إطار حزمة الإجراءات التشجيعية التى تقوم بها الحكومة لدعم قطاعى السياحة والطيران والعاملين بهما بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

وجاء قرار مد تفعيل المبادرة استجابة لمطالب عدد كبير من المصريين وكذلك أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، الذين التقى بهم وزيرا الطيران المدنى والسياحة والآثار خلال جولاتهما التفقدية المتتالية بالمطارات المصرية والمناطق السياحية والأثرية بالمحافظات المصرية فى إطار الرحلات المكوكية التى يقومان بها فى محافظات مصر، فخلال الستة أيام الماضية، زار الوزيران الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، فضلا عن محافظتى الأقصر وسوهاج.

وأوضح البيان أن المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار الطيران الداخلى لربط المدن السياحية بمصر من خلال تنظيم رحلات من القاهرة إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم، ومن الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان.

وتقرر استمرار تثبيت أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب بسعر موحد شامل الضرائب للذهاب والعودة من القاهرة والأسكندرية إلى الأقصر 1500 جنيه مصرى، وإلى أسوان 1800 جنيه، ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا 1800جنيه، وإلى مرسى علم 2000 جنيه.

كما وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على منح تخفيض على أسعار تذاكر دخول المصريين والعرب المقيمين بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بجمهورية مصر العربية، حيث سيطبق سعر موحد لهم وهو سعر تذاكر الطلاب المصريين، وذلك حتى منتصف شهر مايو 2021.

يشار إلى أن المبادرة أطلقتها وزارتا الطيران المدنى والسياحة والآثار فى شهر يناير الماضى وفقاً لتوصيات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار خلال الاجتماع الذى عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر الماضى.