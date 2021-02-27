معرض ديارنا يختتم فعالياته بحفل فنى لفرقة نوبية

جدة - نرمين السيد - وشهد اليوم الختامى عرضا فنيا لفرقة "نوبة نوتو" احتفالا بزوار المعرض، فى ظل إقبال كثيف على المعروضات والمنتجات خلال الساعات الأخيرة قبيل انتهاء فعاليات المعرض. وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد افتتحت فعاليات المعرض الذى أقيم على مساحة 2.800 متر مربع، حيث شارك به 300 عارض يمثلون جميع محافظات الجمهورية بمنتجاتهم التراثية والتى تتميز بالجودة والأسعار المناسبة، بالإضافة إلى منتجات الأشخاص ذوى الإعاقة والغارمات، وبعض الجهات الشريكة منها وزارة الصناعة ووزارة السياحة والشباب والرياضة وصندوق التنمية الثقافية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

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