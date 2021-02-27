وزارة التعليم توضح أسباب عدم إجراء الامتحان على السيستم الداخلى للمدرسة 

أجابت وزارة التربية والتعليم، على استفسار حول لماذا لا يتم الامتحان على السيستم الداخلى للمدرسة: "لأننا علمنا بقرار عودة الدراسة من أيام قليلة وهذا يتطلب تحضير مختلف تماما لأسباب تقنية فنية على مستويات كثيرة."

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الاول والثانى الثانوى بتعديل طفيف فى المواعيد يضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات وعليه فإن الطلاب فى المحافظات المبينة سوف يستكملون الامتحانات وفقا للجداول المرفقة.

تم الإعلان أنه بالنسبة للطلاب الذين تعذر عليهم أداء الامتحان من طلاب الصف الأول الثانوى، اليوم، لأية أسباب قانونية أو مرضية أو التعرض لمشكلة داخل اللجنة تعيق الامتحان وتم إثبات ذلك فى محاضر رسمية داخل اللجنة، سيتم إعادة الامتحان لهم فيما بعد داخل مدارسهم لاحقًا.

كما أدى 26624 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالى 30786 طالب/طالبة بنسبة حضور 86.6%.

الجدير بالذكر أنه حضر 620 ألفا و133 طالبا/طالبة بالصف الأول الثانوى، من إجمالى 656 ألفًا و834 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتى "اللغة العربية" و"الأحياء"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت فى أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020/2021، والتى تستمر حتى 8 مارس 2021.

وتمكن 552 ألفًا و936 طالبا/طالبة من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 89.1%، بينما تمكن 569 ألفًا و213 طالبا/طالبة من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة 91.8%.