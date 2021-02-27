إنذار على يد محضر من نادي القضاة لـ نقابة الصحفيين

وجّه نادي القضاة إنذارًا على يد محضر إلى نقابة الصحفيين للتنبيه بسرعة إصلاح أو إزالة الكرانيش الموجودة أعلى حائط نقابة الصحفيين التي تتساقط من جهة مسجد وحديقة نادي قضاة مصر حفاظًا على الأرواح والممتلكات الخاصة بالنادي.

وطالب النادي في الإنذار الذي وجهه اليوم السبت بسرعة العمل على إزالة وإصلاح هذه الكرانيش في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أنه أثناء توجه أحد القضاة لصلاة العصر يوم 17 ديسمبر الماضي فوجئ بسقوط قطعة حجارة من الكرانيش المحيطة بأعلى مبنى نقابة الصحفيين من جهة المسجد وكادت تودي بحياته.

وأشار النادي إلى أن هذه الواقعة تكرر حدوثها أكثر من مرة وكادت تودي بحياة بعض الأعضاء واتلاف بعض الممتلكات الخاصة بالنادي إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء سواء بإصلاح الكرانيش أو ازالتها كليا بدلا من تساقطها المتكرر عند مدخل المسجد وحديقة النادي وهو ما يعرض حياة أعضاء النادي والعاملين فيه للخطر المستمر.

وأكد النادي في إنذاره حرصه على الروابط التاريخية الوطيدة مع نقابة الصحفيين والاكتفاء بتوجيه مدير النقابة الإداري ووكيلها الاعتذار للقاضي الذي تعرض لهذه الواقعة مشددًا على ضرورة الاسراع باصلاح أو ازالة الكرانيش الموجودة أعلى حائط النقابة.