السياحة والطيران المدني: مد مبادرة دعم السياحة الداخلية حتى 15 مايو

قررت وزارتا السياحة والآثار، والطيران المدني، مد العمل بمبادرة دعم السياحة الداخلية في مصر، حتي 15 مايو المقبل، بدلًا من 28 فبراير الحالي، مع الالتزام بنسبة الـ50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق، وفقًا لضوابط التشغيل المقررة، وتأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية.

يأتي هذا القرار في إطار حزمة الإجراءات التشجيعية التي تقوم بها الحكومة لدعم قطاعي السياحة والطيران والعاملين بهما، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، لدعم القطاعين والعاملين بهما وتنشيط الحركة السياحية.

وجاء قرار مد تفعيل المبادرة، استجابة لمطالب عدد كبير من المصريين، وكذلك أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذين التقى بهم وزيرا السياحة والآثار والطيران المدني، خلال جولاتهما التفقدية المتتالية بالمطارات المصرية والمناطق السياحية والأثرية بالمحافظات، في اطار الرحلات المكوكية التي يجريها الوزيرين في محافظات مصر.

وخلال الستة أيام الماضية، زار الوزيران، كلا من مدينتي الغردقة ومرسي علم بمحافظة البحر الاحمر، وكذا محافظتي الاقصر وسوهاج.

وتهدف المبادرة إلى تخفيض أسعار الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمصر من خلال تنظيم رحلات من القاهرة إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم، ومن الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان.

وتقرر استمرار تثبيت أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب بسعر موحد شامل الضرائب للذهاب والعودة من القاهرة و الأسكندرية إلى الأقصر 1500 جنيه مصرى وإلى أسوان 1800 جنيه.. ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا 1800 جنيه، وإلى مرسى علم 2000 جنيه.

كما وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على منح تخفيض على أسعار تذاكر دخول المصريين والعرب المقيمين بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بجمهورية مصر العربية، حيث سيطبق سعر موحد لهم وهو سعر تذاكر الطلاب المصريين، وذلك حتي منتصف شهر مايو 2021.

تجدر الإشارة إلي أن المبادرة أطلقتها وزارتى السياحة والآثار والطيران المدنى في شهر يناير الماضي وفقًا لتوصيات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار خلال الاجتماع الذى عُقد برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر 2020.