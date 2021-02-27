بحوث المحاصيل تصدر نشرة التوصيات الفنية لزراعة بنجر السكر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر مارس. تمثلت التوصيات التي اعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية في الآتي: العروة المتوسطه ( زراعات سبتمبر ) : الري بانتظام حتى لا تحدث أعفان بالجذور فطام المساحات المقرر حصادها في هذا الشهر لمده 20-25 يوم حسب نوع التربة. الحصاد بتقليع البنجر يدويا" أو آليا" ثم تنظيف الجذور وتكومها وتغطيتها بالعرش لحين توريدها حسب برنامج شركة السكر بالمنطقة. العروة المتأخرة ( زراعات أكتوبر ونوفمبر ): إذا ظهرت أعراض نقص البورون على النباتات والمتمثلة في تشقق أعناق الأوراق وقابليتها للكسر ثم ظهور القلب الأسود الأجوف وموت القمة النامية يتم رش النباتات بالبوراكس بمعدل 0.5الى 1 كيلو جرام للفدان. متابعه الري باعتدال حتى دخول النبات لفترة الفطام على ان يكون الرى على الحامى مع صرف المياة الزائدة عن حاجة النبات حتى لا تحدث اعفان .

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