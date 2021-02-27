سفير الإمارات الجديد ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي ، اليوم السبت ، السفير حمد بن سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ليبدأ مهام عمله بالقاهرة، وكان في إستقباله فور وصوله المطار مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون المراسم السفير نبيل حبشي ونائب رئيس البعثة وأعضاء السفارة الإماراتية.

وكلفت دولة الإمارات سفيرها الجديد بزيادة سبل التعاون بين الدولتين الشقيقتين والبناء على العلاقات الوطيدة بين الشعبين في مرحلة تشهد ازدهارًا وفرصًا واعدة على مختلف الأصعدة.

من جانبه عبر السفير حمد الشامسي ، عن خالص امتنانه لثقة قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وهذا التكليف السامي، كما عبر عن تطلعه وتقديره للقيادة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحظى بكل الحب والاحترام من قبل شعب الإمارات.

وأشاد السفير الإماراتي بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقة بين البلدين خلال السنوات الماضية في عدة قطاعات رئيسية، لاسيما في المجالين الاقتصادي والتجاري الذي نتج عنه زيادات سريعة في معدل النمو التجاري بسبب إرتفاع حجم الاستثمارات الإماراتية الذي استهدف مختلف القطاعات المصرية.

كما أشاد السفير بالنهضة الحديثة التي تشهدها مصر بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث باتت في تحقق انجازات تستوجب التوقف عندها لما تضمنته من مبادرات ومشاريع عملاقة تتميز بالديمومة والانتاجية ، كما شهدت سباقًا محمومًا بين التطور والتنمية وفق رؤية ثاقبة وواضحة تقوم على مواجهة التحديات الاقتصادية والمتغيرات المستمرة وتحقيق التنمية المستدامة وصولًا الى مناطق الأرياف.

ونوه الشامسي بالدور الريادي للقاهرة والذي يشكل ركنًا أساسيًا من أركان الحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط وركيزة مهمة من ركائز الأمن العربي.

وتطرق الى مكانة مصر الأيقونية في دعم السلام ونشر معاني التسامح والاعتدال والخطاب الديني الوسطي الذي يجنب المنطقة أفكار التطرف والارهاب بفضل الجهود الحثيثة التي يبذلها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين.