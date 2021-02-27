عاجل .. أبو الغيط يؤيد البيان السعودى الرافض للتقرير الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وأعرب فى بيانه، اليوم السبت، عن تأييده للبيان الذى أصدرته الخارجية السعودية والذى تضمن رفضًا لاستنتاجات تقرير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حول القضية، ومشيراً إلى أن الأخيرة ليست جهة حُكم أو قرار دولية، أن قضايا حقوق الإنسان لا ينبغى تسييسها.

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