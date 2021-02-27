القضاة يوجه إنذارا على يد محضر لإصلاح الكرانيش أعلى حائط نقابة الصحفيين

جدة - نرمين السيد - وجه نادى القضاة إنذارا على يد محضر إلى نقابة الصحفيين، للتنبيه بسرعة إصلاح أو ازالة الكرانيش الموجودة أعلى حائط نقابة الصحفيين، التى تتساقط من جهة مسجد وحديقة نادى قضاة مصر، حفاظا على الأرواح والممتلكات الخاصة بالنادى.





وطالب النادى فى الإنذار الذى وجهه، اليوم السبت، بسرعة العمل على إزالة وإصلاح هذه الكرانيش فى أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه أثناء توجه أحد القضاة لصلاة العصر يوم 17 ديسمبر الماضى، فوجىء بسقوط قطعة حجارة من الكرانيش المحيطة بأعلى مبنى نقابة الصحفيين من جهة المسجد، وكادت أن تودى بحياته.

وأشار النادى إلى أن هذه الواقعة تكرر حدوثها أكثر من مرة وكادت أن تودى بحياة بعض الأعضاء وإتلاف بعض الممتلكات الخاصة بالنادى، إلا أنه لم يتم اتخاذ أى إجراء سواء بإصلاح الكرانيش أو إزالتها كليا، بدلا من تساقطها المتكرر عند مدخل المسجد وحديقة النادى، وهو ما يعرض حياة أعضاء النادى والعاملين فيه للخطر المستمر.

وأكد النادى فى إنذاره حرصه على الروابط التاريخية الوطيدة مع نقابة الصحفيين، والاكتفاء بتوجيه مدير النقابة الإدارى ووكيلها الاعتذار للقاضى الذى تعرض لهذه الواقعة، مشددا على ضرورة الإسراع بإصلاح أو إزالة الكرانيش الموجودة أعلى حائط النقابة.