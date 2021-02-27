التعليم: الربط بين امتحانات الثانوية العامة والإلكترونية خطأ وغير صحيح

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا علاقة بين امتحانات الثانوية العامة القادمة وبين هذه الجولة من الامتحانات الالكترونية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى من النواحى التقنية، مشددا على أن الربط بينهما خطأ وغير صحيح.





وأشار الوزير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك مساء اليوم، إلى نجاح قرابة 90 % من الطلاب فى أداء الامتحان اليوم وهذه النسبة توازى أكثر من النصف مليون طالب وطالبة، مؤكدا أن تعبير "سقوط السيستم" يعود على أن المنظومة باكملها لم تعمل وهذا غير صحيح بل نجحت المنظومة فى اختبار أكثر من النصف مليون من الطلاب.

وأضاف أن الوزارة اعتبرت كل طالب حضر لجنة الامتحان وقابلته صعوبات تقنية "ناجحا" فى امتحانات اليوم، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات لحل مشاكل تقنية أظهرتها التجربة وتم حلها جميعا.

وقال إنه تم تقسيم المحافظات الى مجموعتين و"ترحيل" الجداول بينهما لتفادى الضغط على شبكات الاتصالات بدءًا من الغد.

وأكد أن كل طالب يدخل اللجنة ومعه جهاز موبايل أو يتم ضبطه يمارس الغش الإلكترونى يطبق عليه القانون مباشرة وكذلك على أى عضو من الادارة التعليمية سمح بهذا.

وقال إن آخر امتحانات الكترونية تمت فى المدارس كانت فى يناير 2020 قبل جائحة كورونا وبالتالى كان من الضرورى اختبار الشبكات وهو ما حدث اليوم وتمت معالجته لمصلحة الامتحانات القادمة والمنظومة بأكملها، موضحا أن الوزارة لم تستخدم الخوادم بالمدارس لأسباب تقنية ولوجستية وسوف يتم إدخالها فى الخدمة تباعا هذا العام.

وطالب الوزير، الجميع بالتعامل بهدوء لأن الوزارة تبذل جهدا هائلا لاتمام الامتحانات أثناء جائحة أوقفت العالم كله وتقوم بعمل كل ما يمكن لخدمة أبنائها الطلاب ولن نسمح بضرر طالب واحد، وعلى الجميع أن يتذكر أن هناك الكثير من المتربصين بالدولة المصرية والتعليم المصرى والذين يسارعون لإثارة البلبلة والمخاوف أملا فى إيقاف مسيرة التطوير.