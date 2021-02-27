انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو.. مذيعة القناه الأولى تضع روج على الهواء أثناء نشرة التاسعة وأول قرار ضدها وفريق العمل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تسببت “أميمة تمام” مذيعة القناه الأولى على التلفزيون المصري في جدل كبير عبر مواقع التواصل، بعد تصرفها الذي فاجأ الجميع، حيث ظهرت وهي تضع روج على الهواء مباشرةً، أتثناء تقديمها نشرة الساعة التاسعة مساء أمس الجمعة، حيث قامت المذيعة بعد إذاعة افتتاحية النشرة بإخراج قلم روج ومرآة ووضعت الروج على الهواء أثناء حذديث المذيعة الأخرى التي كانت ترافقها بالإستوديو.

مذيعة القناه الأولى تضع روج على الهواء

وتباينت ردود فعل النشطاء حول هذه الواقعة، ما بين مبرر لهذا الفعل وما بين ساخر، ووفق مصادر من القناه الأولى في التلفزيون المصري، فإن المذيعة صاحبة الواقعة من أكفأ وأمهر المذيعات ومعروفة لدلى الجميع، ولكن كادر الصورة وأسلوب الإخراج خانها، حيث كانت تظن أن الكاميرا تركتها وذهبت إلى زميلتها، لكن المخرج أظهر لقطة واسعة ظهر فيها المذيعتين.

وحول موقف مذيعة القناه الأولى بالتلفزيون المصري، أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام إحالة المذيعة وفريق العمل إلى التحقيق لعدم مراعاتهم المعايير المهنية في الخطأ الذي ارتكبوه.

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وأكدت الوطنية للإعلام تحت رئاسة حسين زين أن الخطأ وارد في العمل البشري، ولكن انطلاقاً من الثوابت المهنية للإعلام، وضوابط وقواعد الظهور على شاشة التليفزيون واحتراماً للمشاهدين، فقد تم وقف فريق العمل بنشرة التاسعة لحين انتهاء التحقيقات.