ومن جانبه قال النائب أحمد بهاء شلبى، إنه يشكر جلال الهريدى وقيادات الحزب على هذه الثقة، من خلال توليه لأمانة محافظة المنوفية، والتى تعد من المحافظات السياسية الهامة بالنسبة للحزب، وأيضا لما تتمتع به من كوادر وشخصيات سياسية هامة على مدار تاريخها، أثرت الحياة السياسية المصرية بالعديد من التجارب والإنجازات سطرها التاريخ المصرى المعاصر.
وأكد شلبى أن سيعمل خلال الفترة القادمة، على تقديم تجربة حزبية جديرة بالمحاكاة والتعميم، من خلال إعادة هيكلة الأمانات الفرعية للحزب فى المنوفية، ودعم الكوادر الحالية والبحث عن كوادر اخرى تضاف إلى التجربة الحزبية، مؤكدا الدور المهم الذى سيلعبه الشباب فى هذه التجربة، حيث يتميز شباب المنوفية بالثقافة العالية وامتلاكه العديد من المواهب والآراء، التى تقدم حلولا عملية للعديد من المشاكل، والتى يعانى منها المجتمع المحلى، حيث يمكن الاستفادة من هذه الآراء والمقترحات من خلال كيان حزبى فى حجم حزب حماة الوطن.
وأشار بهاء إلى أن أمانة المنوفية، ستشهد خلال الفترة القادمة إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات، التى تهدف إلى تنمية المجتمع المحلى، والارتقاء بها، وحسن استغلال الطاقات والإمكانيات المتاحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد بهاء شلبى.. أمينا لحزب حماة الوطن بالمنوفية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.