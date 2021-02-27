أحمد بهاء شلبى.. أمينا لحزب حماة الوطن بالمنوفية

جدة - نرمين السيد - أصدر جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن، عددا من القرارات التنظيمية المهمة، التى تختص بعدد من الأمانات الخاصة بالحزب فى بعض محافظات الجمهورية، ومنها تعيين النائب أحمد بهاء شلبى عضو مجلس النواب، أمينا للحزب لمحافظة المنوفية.





ومن جانبه قال النائب أحمد بهاء شلبى، إنه يشكر جلال الهريدى وقيادات الحزب على هذه الثقة، من خلال توليه لأمانة محافظة المنوفية، والتى تعد من المحافظات السياسية الهامة بالنسبة للحزب، وأيضا لما تتمتع به من كوادر وشخصيات سياسية هامة على مدار تاريخها، أثرت الحياة السياسية المصرية بالعديد من التجارب والإنجازات سطرها التاريخ المصرى المعاصر.

وأكد شلبى أن سيعمل خلال الفترة القادمة، على تقديم تجربة حزبية جديرة بالمحاكاة والتعميم، من خلال إعادة هيكلة الأمانات الفرعية للحزب فى المنوفية، ودعم الكوادر الحالية والبحث عن كوادر اخرى تضاف إلى التجربة الحزبية، مؤكدا الدور المهم الذى سيلعبه الشباب فى هذه التجربة، حيث يتميز شباب المنوفية بالثقافة العالية وامتلاكه العديد من المواهب والآراء، التى تقدم حلولا عملية للعديد من المشاكل، والتى يعانى منها المجتمع المحلى، حيث يمكن الاستفادة من هذه الآراء والمقترحات من خلال كيان حزبى فى حجم حزب حماة الوطن.

وأشار بهاء إلى أن أمانة المنوفية، ستشهد خلال الفترة القادمة إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات، التى تهدف إلى تنمية المجتمع المحلى، والارتقاء بها، وحسن استغلال الطاقات والإمكانيات المتاحة.