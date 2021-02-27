رئاسة الطائفة الإنجيلية تنظم ندوة الصلاة.. أسئلة حول الاستجابة والرفض

جدة - نرمين السيد - نظمت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر ندوة "الصلاة.. أسئلة حول الاستجابة والرفض"، والتى عقدت "أون لاين"، اليوم السبت، عبر تطبيق زووم، برعاية الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.





تحدث فى الندوة الدكتور ماهر صموئيل، استشارى الطب النفسى، مؤسس خدمة CredoLogos، والشيخ يوسف ناثان، رئيس قسم الدراسات اللاهوتية فى دار الكتاب المقدس وأستاذ الكتاب المقدس بكلية اللاهوت الإنجيلية، وأدار اللقاء الدكتور فريدى البياضى، عضو مجلس النواب وعضو المجلس الإنجيلى العام.

وقال رئيس الإنجيلية خلال كلمتة الافتتاحية للندوة: "كورونا كانت لها تأثيرات كبيرة على كل المناحى، ونحن اليوم أمام أفكار دينية متنوعة سمح بها الفضاء الإلكترونى، ويأتى أهمها موضوع الصلاة واستجابة الله، والتى تعتبر احتياجًا ملحًّا لنا فى الظروف الحالية، ونحن مهتمون بالتفاعل والإجابة عن التساؤلات التى تدور فى أذهاننا".

ومن جانبه قال صموئيل: "يعلمنا الكتاب أن الصلاة هى التوجه القلبى والروحى نحو الله، والتى يتحول فيها الفرد إلى مولود جديد، والصلاة ليست مجرد طلبات يحققها الله، وإنما عودة جديدة فى كل صلاة إلى الله".

وقال الشيخ يوسف فى كلمته: "الصلاة تقربنا إلى لله، وبعدنا عن الصلاة انفصال عن الله ورفض لرحمته ونعمه الكثيرة، والله لم يحرم نفسًا بشرية واحدة من مراحمه، وأن محبة الله وإمهاله وطول أناته يعم دائمًا على الجميع، فنحن فى كل صلاة نأتى لله باحتياجاتنا ونؤمن بأن الله قادر على تلبيتها".

كما شارك فى الندوة أكثر من 200 مشارك من القسوس ورعاة وخدام الكنائس الإنجيلية، وعدد من قيادات الطائفة الإنجيلية، من قيادات سنودس النيل الإنجيلى ومؤسساته، ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وعدد من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، ورابطة الإنجيليين.