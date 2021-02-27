الصحة بدء تسجيل حجز لقاح كورونا 2021 غدًا رابط تسجيل لقاح فيروس كورونا الإلكتروني

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن البدء في تسجيل حجز لقاح كورونا 2021 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لتسجيل حجز اللقاح يوم غد الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر فبراير 2021، حيث أكدت وزارة الصحة والسكان على فاعلية وأمان اللقاح التي توفره الوزارة، ويأتي هذا في إطار سعى وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصها على توفير اللقاح الآمن للمواطنين من كافة فئات المجتمع.

تسجيل حجز لقاح كورونا 2021

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد على توجيه وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد التوجيهات ببدء تلقي تسجيل حجز لقاح كورونا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للحجز، كما أكدت على ضرورة البدء في تسجيل المواطنين من أصحاب أمراض الفشل الكلوي والأورام ومن أجرى عمليات القلب والقسطرة وزرع الكبد والكلى طبقًا للبيانات المتاحة عن هؤلاء المواطنين بوزارة الصحة.

كما أكد على التواصل من خلال الرسائل النصية إلى تلك الفئات، ويأتي هذا في إطار سعي الوزارة في التيسير على من يرغب من هؤلاء المواطنين في تلقي لقاح فيروس كورونا وتسجيل الحجز ضمن المنظومة، على أن تشمل تلك الفئات أيضًا المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار والتابعين إلى منظومة التأمين الصحي، وكذلك التابعين إلى قرارات العلاج على نفقة الدولة.

رابط موقع تسجيل حجز لقاح كورونا 2021 الإلكتروني الرسمي

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان مساعد وزيرة الإسكان للإعلام والتوعية الدكتور خالد مجاهد عن إتاحة تسجيل حجز لقاح كورونا أمام المواطنين من كافة فئات المجتمع يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر فبراير 2021، وذلك من خلال رابط موقع تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا الإلكتروني الرسمي، مؤكدًا على أن تكون الأولوية في تلقى اللقاح إلى الأطقم العاملة بالقطاع الطبي وكبار السن بالإضافة إلى من يعانون من الأمراض المزمنة.

كما أكد مساعد وزيرة الصحة على إتاحة تسجيل حجز اللقاح من خلال مكاتب مخصصة بالمستشفيات وعلى مستوى الوحدات الصحية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك لمن لا يستطيع تسجيل حجز لقاح كورونا 2021 من خلال الموقع الإلكتروني.