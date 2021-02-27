عابد: تقرير المخابرات الأمريكية حول قضية خاشقجى بمثابة تعدى على سيادة الدول

جدة - نرمين السيد - أيد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربى ورئيس لجنه مكافحة الإرهاب، ما ورد فى بيان وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، بشأن تقرير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، حول جريمة مقتل المواطن السعودى الدكتور جمال خاشقجى مؤكدًا رفضه التدخل فى الشأن الداخلى السعودى.





وأعرب النائب الأول للبرلمان العربى، فى بيان له اليوم، عن رفضه لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن كل الدول لها سيادة على أراضيها، طبقاً للقانون الدولى وما نصت عليه الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وأن التدخل فى الشأن للدول يعتبر تدخل غير مقبول، ومختلف الأعراف والقوانين الدولية. وأكد النائب الأول للبرلمان العربى، أن تقرير تقرير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حول قضية "خاشقجى" بمثابة تعدى على سيادة الدول، وأن الولايات المتحدة الأمريكية دولة عضو فى المجتمع الدولى ومنظماته، ويجب أن تحترم الإدارة الامريكية ذلك.

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