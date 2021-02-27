جدة - نرمين السيد - وأقيم قداس الذكرى اليوم بدير القمص يسى ميخائيل بطما، وتولى خدمته الأنبا إسحق أسقف طما، وشاركه لفيف من الآباء الكهنة. وعقب انتهاء القداس وضع أسقف طما الأطياب على المقبرة التى تحوى جثمانه، بمشاركة الآباء الكهنة. يذكر أن الأنبا فام رحل عن عالمنا يوم الأحد 25 فبراير 2018، وهو من أبناء دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، وهو أول أسقف لإيبارشية طما بعد تقسيم إيبارشية أبوتيج وطما وطهطا لثلاث إيبارشيات، حيث سيم أسقفًا لها فى 25 مايو 1980، بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث، وتم تجليسه فى 22 يونيو 1980.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيبارشية طما تحيى الذكرى السنوية الثالثة لوفاة الأنبا فام بدير القمص يسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.