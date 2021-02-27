جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور هانى الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق واستشارى الأمراض الجلدية، اليوم السبت، اقتراحًا جديدا لتلافى مشكلات امتحانات الثانوية العامة، لافتًا إلى أنه تحسبا لأى مشكلات تقنية وعلى سبيل الاحتياط أن تلجأ الحكومة أن تكون امتحانات الثانوية العامة ورقية وليست إلكترونية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الناظر يقترح اللجوء إلى الامتحانات الورقية تحسبا لأى مشكلات تقنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.