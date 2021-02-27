جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية لميس الحديدى، إن الحكومة لا تستطيع وقف تنفيذ مواد قانون الشهر العقارى منفردة، وبالتالى فإنه يحتاج إلى تعديل الذى يحتاج بدوره إلى وقت، وبالتالى يجب أن يكون هذا التعديل دقيقا ومنضبطا ويحل مشاكل الناس وييسر عليهم التسجيل ويحافظ فى الوقت ذاته على حق الدولة.





أضافت "الحديدى"، خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج "كلمة أخيرة" الذى يعرض على قناة "ON"، أنه يجب وضع وجهات نظر مختلف القطاعات بعين الاعتبار، وألا يتم تمرير القانون بسرعة، إذ أنه مازال فى حاجة إلى المزيد من الحوار والنقاشات: "لازم نسمع للقطاعات المختلفة، الأحزاب، القانونيين، ونسمع الناس، مش نلاقى التعديلات فجأة فى 3 أيام وفى مشاكل مرة تانية، هذه تراكمات منذ عشرات السنين، ولا بد من حل التشابكات بقانون عادل وتعديل عادل يراعى الناس وحق الدولة". وجهت الإعلامية لميس الحديدى رسالة إلى مجلس النواب، بقولها: "أرجوكم، خدوا وقتكم، مش عاوزين تعديل يطلع لنا فى لحظة ويكون فيه مشاكل، وحتى يحين موعد يوم 6 مارس، نتمنى أن يوافق البرلمان عن طريق اقتراح لأحد الأحزاب على إيقاف تنفيذ القانون الحالى من 3 أشهر إلى 6 أشهر، لأن القانون فى حاجة إلى مناقشته، نناقش التعديل الجديدة ونسهل على الناس، لسه دافعين رسوم التصالح وضرائب الدخل، بالراحل على الناس، ونتمنى أن يحقق التعديل الهدف من هذا القانون".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لميس الحديدى لمجلس النواب عن قانون الشهر العقارى: خدوا وقتكم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.