 انقطاع المياه لمدة 6 ساعات عن العياط بالكامل الاثنين المقبل 

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق مركز ومدينة العياط بالكامل، وذلك من الساعة العاشرة مساء يوم الاثنين الموافق 1/3/2021 حتى الساعة الرابعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2/3/2021.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع يرجع إلى تنفيذ شركة المقاولين العرب أعمال تغيير عدد 4 محابس قطر 400 مم بتوسعات محطة مياه العياط، لتحسين ضغوط المياه قبل فصل الصيف.

وناشدت الشركة السادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125من التليفون الأرضى.