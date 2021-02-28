التعليم العالى : هزمنا التحدى ولم نغامر بمستقبل الطلاب أو بصحتهم

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة، أن نحو 10% من الطلبة كانوا يريدون عدم النزول من البيت لأداء الامتحانات وتقديم أبحاث والنجاح على إثر ذلك، مبينة أنه كان سهلا عليهم فى المجلس الأعلى للجامعات وكل أعضاء هيئة التدريس والعاملين والموظفين غلق الجامعات، على غرار العالم، قائلا: 'لكننا هزمنا التحدي، ولم نغامر بمستقبل الأولاد أو بصحتهم.

ونوهت إلى أن الطلبة حضرت اليوم للامتحانات بنسبة 100%، موضحا تشكيل لجان إدارة الأزمة فى الجامعات، فضلاً عن الالتزام بارتداء الكمامات وكل الوقاية بالنسبة للطلاب كانت عالية.

وأشارت الوزارة إلى أن طب القصر العينى لايزال من القلاع التى تعلم الطب لكل المنطقة العربية، موضحا أن نحو 1200 طالب من 20 جنسية عربية وإفريقية يتعلمون الطب فى القصر العيني.

وحول موضوع الأبحاث التى كانت بديلة للامتحانات، قالت، إن موضوع الأبحاث كان العام الماضي، وكان هناك عدم استقرار جراء الجائحة، حيث استخدمنا الأبحاث والكثير من العالم وهى لا قيمة لها ولا معيار لتقييم طالب أو تعليمه، و رفضناها هذا العام، ولم نلجأ إليها.

وأوضحت أن هناك أقلية بسيطة من الطلاب هم من تصدروا المشهد كالعادة وهم من يريدون إنهاء العام الدراسى عن طريق أبحاث وبدون امتحانات.