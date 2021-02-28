سفيرتنا بطشقند تبحث تذليل العقبات أمام تسجيل الأدوية المصرية فى أوزباكستان

وتناولت خلال اللقاء، سبل تذليل العقبات أمام تسجيل الأدوية المصرية، والتسهيلات التى يمكن أن تقدمها الحكومة الأوزبكية فى هذا الخصوص.
كما تم تناول التعاون فى مجالات علاج الأورام، والبحث العلمى، وتدريب الكوادر الطبية خاصة فى مجال إدارة المستشفيات، وإيفاد أطباء مصريين لفترات محدودة لمناظرة الحالات الصعبة فى التخصصات المطلوبة فى أوزبكستان، وخاصة فى مجال الأورام وجراحات المخ.
ومن جانبه، أكد الوزير الأوزبكى ترحيبه بكافة المقترحات المطروحة، مؤكداً اهتمام بلاده البالغ على مستوى القيادة السياسية بالتعاون مع مصر فى مجال الصحة، خاصة فى مجال الصناعات الدوائية، وفى ضوء جودة الأدوية المصرية.
ونوه إلى أهمية البناء على الاتفاق الهام الذى وقعته مؤخراً إحدى الشركات المصرية للصناعات الدوائية مع وكالة تطوير الصناعات الدوائية لإنشاء مصنع أدوية مصرى فى إقليم طشقند، وكذلك تسجيل أربعة أدوية مصرية لشركة مصرية أخرى فى أوزبكستان.
وخلال المقابلة أثنت السفيرة على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، والتى أدت إلى انخفاض أعداد المصابين بشكل عام فى أوزبكستان.
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