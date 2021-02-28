انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كارفور الجديدة | خصومات كبيرة على كافة السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حيث أنه اعتاد الكثير من المصريين على متابعة عروض كارفور الجديدة أول بأول، وذلك دائمآ ما يحرص موقعنا مصر فايف بموافاتكم بآخر العروض المقدمة من سلسلة متاجر كارفور في مصر، كما يعد أيضًا من المميز الذي يجعل من عروض كارفور محل إهتمام شديد لدي المصريين ، أنها شاملة جميع السلع والمنتجات الغذائية التي تعد أساسية في كل منزل مصري.

عروض كارفور الجديدة

جدير بالذكر أنه قد بدأت عروض هايبر كارفور مصر، في تاريخ 24 فبراير، كما من المقرر لها أن تستمر الي 9 مارس القادم 2021، حيث يكون في شهر مارس مناسبة هامه لجميع المصريين، آلا وهي مناسبة عيد الأم والذي دائما ما يحرص كارفور مصر علي تقديم عروض وتخفيضات مميزه تحديدًا في هذه المناسبة ، وتجدر الإشاره إلي أنه تحتوي عروض كارفور خصومات علي كافة السلع الغذائية ومنتجات الألبان وكذلك اللحوم، وأيضا تخفيضات وخصومات علي جميع الأجهزة المنزلية الكهربائية ، والآن نستعرض لكم كتالوج صور يحتوي علي جميع العروض المقدمة من كارفور، بعرض أسعار قبل وبعد التخفيض: