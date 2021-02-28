الصحة : 7 آلاف شخص سجلوا على موقع حجز لقاح فيروس كورونا حتى الآن

جدة - نرمين السيد - وأضاف مجاهد، فى اتصال هاتفى مع قناة "إم بى سى مصر"، أن: "من دخل الموقع وحاول التسجيل حتى الآن نحو 150 ألف شخص، موضحا أن كل من فوق 18 عاما أو أكثر يحق له التسجيل على الموقع".

وأشار إلى أن الفئات المستحقة وهم كل كبار السن فوق 65 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة هم من لهم الحق الآن فى التسجيل على الموقع.

وتابع: "أنه يجب على المريض أخذ الفحوصات الطبية والروشتات والعلاج الذى كان يتناوله وذلك عند الذهاب لتلقى التطعيم؛ لأن الفريق الطبى يراجع هذه المستندات".

واستطرد قائلا: "إن الموقع الإلكترونى للحصول على تطعيم فيروس كورونا يوجد به صفحة توضح تفاصيل الأمراض المزمنة"، علاوة على قاعدة بيانات التى استخدمناها فى مبادرة رئيس الجمهورية لقوائم الانتظار وقاعدة أخرى فيما يخص العلاج على نفقة الدولة و الخاضعين لنظام التأمين الصحي، وكلهم من الفئات المستحقة، وبدأنا اليوم إرسال رسائل نصية لكل المرضى المسجلين فى قواعد البيانات لأنهم من الفئات المستحقة ووضحنا لهم أنه من يرغب فى تلقى اللقاح نسجل له".

ولفت إلى أن كل الغير قادرين الذين يقومون بالتسجيل يصرف لهم اللقاح مجانا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، مبينا أنه يتم دراسة أمر الرسوم على اللقاح للقادرين.

ورأى أن هناك ثلاثة قرارات يقوم المواطن بالتعليم عليهم أثناء التسجيل، وهم أنه اطلع على كافة البيانات الموجودة بالموقع، فضلا عن مسؤوليته عن كافة البيانات الشخصية التى سجلها، وموافقته على تلقى جرعتين من اللقاح فى المواعيد المحددة، موضحا أنه فى النهاية يظهر رقم الطلب، وعقب ذلك يتم ارسال الرقم أيضا فى رسالة عبر الهاتف الذى تم تسجيله.