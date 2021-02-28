القمر العملاق يزين سماء مصر.. صور

يشهد العالم اليوم ظاهرة فلكية مميزة بإكتمال القمر في السماء بنسبة 99.9% ليطلق عليه اسم القمر العملاق القمر الثلجي بسبب ظهوره في فصل الشتاء والذي يعرف أيضا باسم قمر النسر وقمر الدب.
ورصدت عدسة دوت الخليج الظاهرة الفلكية الفريدة بتوسط القمر السماء وتستمر لمد ٣ أيام ترى بالعين المجردة، حيث ارتفع القمر الثلجي أو العملاق ، شديد البياض، في الساعات الأولى من مساء السبت في عدد من البلاد حول العالم.
والقمر العملاق، هو قمر يبدو أكبر من حجمه بنسبة 14% بسبب قربه من الأرض بشكل غير معتاد، والقبائل الأصلية في أمريكا هي صاحبة إطلاق اسم "قمر الثلج"، بسبب ملاحظتهم لضوء القمر الكامل وكأنه قطعة من الثلج البيضاء تزين السماء، وفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية.
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