محافظة أسيوط: إنقاذ 10 أشخاص من أسفل أنقاض المنزل المنهار وانتشال 3 جثث

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة أسيوط، أن الحصيلة النهائية لانهيار منزل بقرية أولاد بدر بمركز الفتح بالمحافظة، أسفرت عن إنقاذ 10 اشخاص من أسفل أنقاض المنزل المنهار واستخراج 3 جثث لربة منزل وطفلين .







وأشارت محافظة أسيوط، فى بيان صادر لها، إلى أن المحافظ تابع بصفة متواصلة من موقع الحادث جهود استخراج الأشخاص من أسفل الأنقاض والاستعانة بكافة إمكانات المحافظة بالمراكز والأحياء للمساعدة فى سرعة رفع الأنقاض واستخراج باقى سكان المنزل وإسعاف المصابين. وكان عصام سعد، محافظ أسيوط، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انهيار منزل مكون من 3 طوابق به 4 أسر، مبنى بالطوب الأحمر بقرية أولاد بدر التابعة لمركز الفتح.



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