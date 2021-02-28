نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان بعد عملية جراحية أخبار الشيخ محمد حسان الصحية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة حقيقة وفاة محمد حسان ، هل توفى الشيخ محمد حسان ، أخبار الشيخ محمد حسان الصحية اليوم ، هي بعض التساؤلات الدارجة لدى الكثير من متابعي ومحبي الشيخ محمد حسان بعدما تداولت بعض المواقع الإلكترونية على الإنترنت خبر وفاة محمد حسان منذ ساعات قليلة، وخلال موقع ثقفني عبر هذه الصفحة نرصد لكم التفاصيل الكاملة عن حقيقة وفاة محمد حسان وما تم نشره على الصفحة الشخصية للداعية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

حقيقة وفاة محمد حسان

حقيقة وفاة محمد حسان ، أكدت الصفحة الرسمية الشخصية للشيخ محمد حسان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نفي خبر وفاة الشيخ محمد حسان حيث نشرت بياناً جاء فيه: نُطمئنكم على صحة فضيلة الشيخ د. محمد حسان حفظه الله فهو بخير حال ولله الحمد.. نسألُ الله أن يكفيه شرَّ كل حاسد وحاقد وكاذب ونسألهُ أن يُتمَّ شفاءه على خير وأن يُبارك في عُمره وأن يُطيل بقاءه في كمال عَافية وجميل سِتر.

أخبار الشيخ محمد حسان الصحية اليوم

وفيما يخص أخبار الشيخ محمد حسان الصحية اليوم ، فكما ذكرت الصفحة الرسمية له أن الحالة الصحية للشيخ محمد حسان مستقرة ولا يوجد أية أزمات صحية كما نشرت بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية على الإنترنت.

وكانت بعض الصفحات نشرت خبر وفاة الشيخ محمد حسان وهو ما نفته صفحته، حيث كان الداعية الإسلامي قد تعرض لوعكة صحية أجرى على إثرها عملية جراحية ناجحة منذ أيام.

الشيخ محمد حسان هو داعية إسلامي مصري، حصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية، المقدمة بعنوان منهج النبي في دعوة الآخر، كما حصل على درجة الدكتوراه في إحدى قاعات كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر ولم يكن مسجلاً الدكتوراه في جامعة الأزهر، وحصل على البكالوريوس من كلية الإعلام بجامعة القاهرة وعمل مدرساً لمادتي الحديث ومناهج المحدثين في كليتي الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود فرع القصيم.