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عمر شويل - جدة الاستعلام عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين تلك المبادرة المطروحة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة أصبح الآن متاح بشكل إلكتروني وذلك في إطار التيسير على والمواطنين في مواجهة الصعوبات التي خلفتها جائحة كورونا وسوف نتناول في السطور التالية المزيد من التفاصيل عن تلك البطاقات وكيفية الاستعلام عنها.

الاستعلام عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام بشكل إلكتروني عن البطاقات الخاصة بالخدمة المتكاملة لذوي الإعاقة من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي هنا.

القيام بالنقر على زر “الاستعلام عن الخدمات المتكاملة للمعاقين”.

إدخال الرقم القومي للشخص في الخانة المخصصة له

تعبئة باقي المعلومات المطلوبة مثل:

اسم صاحب البطاقة كاملاً. العنوان. رقم الهاتف. تحديد عنوان مكتب البريد الذي سوف يتم إرسال البطاقة من خلاله.

يمكن أيضا للمواطن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الاتصال على الرقم المخصص للخط الساخن وهو

الوثائق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين

قامت وزارة الضمان الاجتماعي بتحديد عدة مستندات لابد من تقديمها، لكي يتمكن الشخص من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة بالمعاقين، وتتمثل تلك الأوراق في:

تقرير طبي موثق ومختوم بختم شعار الجمهورية يشرح حالة المعاق الطبية صادر من أحد المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة المصرية أو أحد المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة.

صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي بشرط سريانها.

عدد 3 صور شخصية حديثة لذوي الإعاقة.

الشروط اللازمة للحصول على بطاقة خدمات المتكاملة لأصحاب الاحتياجات الخاصة

لكي يمكن الحصول على الكارت الخاص بالخدمات المتكاملة للمعاقين يجب تقديم تقرير طبي يثبت إصابة الشخص بأحد الأمراض التالية:

الإصابة بالشلل الرباعي.

حالات فقدان السمع أو البصر.

حالات الإصابة بضمور أو تيبس في العضلات.

الإصابة بمتلازمة داون.

الجذام.

الإصابة بطيف التوحد.

التقزم أو قصر القامة.

الإصابة بصغر أو كبر حجم الرأس.

الإعاقات المتعددة.

مزايا الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين

تتيح تلك البطاقة للأفراد المعاقين الحصول على بعض التسهيلات مثل :

التعليم والعمل

الحصول على إعفاء جمركي على الأدوات المعينة والأجهزة التعويضية لهم أو السيارات المجهزة.

عمل خصومات على التنقل والمواصلات.

الحصول على مميزات الحماية الاجتماعية التي يتم القيام بتوفيرها بعد انتهاء فترات الدراسة مثل خدمة الدعم النقدي أو الجمع بين معاشين أو خدمات الإسكان الاجتماعي.

الحصول على الخدمات الصحية والتأهيلية.

وبذلك نكون قد استعرضنا خلال مقالنا كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين وأهم الوثائق والشروط المطلوبة للحصول عليها وأبرز مميزات امتلاكها.