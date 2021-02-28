بورصة الدواجن.. سعر الكتكوت الأبيض اليوم وأسعار الفراخ البيضاء والساسو في المزارع والمحلات

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 28 فبراير 2021، وأسعار الدواجن في المزارع والمحلات وفق الأسعار الرسمية المعلنة في بورصة الدواجن، وذلك استمراراً للخدمات التي نقدمها من خلال موقعنا مصر فايف لمتابعينا الكرام.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم وأسعار الفراخ البيضاء

وبالرغم من حالة الإقبال على شراء الكتاكيت البيضاء، إلا أن هناك استقرار في الأسعار اليوم، كما استقرت أيضاً أسعار الفراخ في مصر اليوم وعلى مدار الأيام الماضية، وذلك بعد تأرجح كبير في الأسعار شهده السوق المصري منذ شهرين تقريباً تسبب في خسائر فادحة للمربين، حيث وصل سعر الكيلو 18 جنيه فقط بالرغم من زيادة أسعار الأعلاف.

وجاء سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الشركات العاملة في السوق المصري وفق ما يلي.

الشركة سعر اليوم أسعار الكتاكيت البيضاء شركة الإسكندرية 8.75 جنيه أسعار الكتاكيت البيضاء شركة الوطنية 10.25 جنيه أسعار الكتاكيت البيضاء شركة العناني 10.25 جنيه أسعار الكتاكيت البيضاء شركة القاهرة 9.50 جنيه أسعار الكتاكيت البيضاء شركة الوادي 9.75 جنيه

أما أسعار الفراخ البيضاء والساسو والأمهات فقد جاءت وفق ما يلي.

كما تزيد أسعار الفراخ بمختلف أنواعها بالمحلات ولحين وصولها للمستهلك عن هذا السعر المذكور بمقدار ثلاث جنيهات للكيلو أو أكثر أو أقل قليلاً.

ونظراً للخسائر التي تكبدها صغار المربين بسبب تدني الأسعار مقارنةً بأسعار التكلفة، فقد أيدت الجهات المعنية بالأمر مقترحات الإتحاد العام لمنتجي الدواجن، بشأن وقف استيراد أي كميات من الدواجن من الخارج خلال الفترة المقبلة لدعم المنتج المحلي وتشجيع صغار المربين.