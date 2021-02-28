الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم : أمطار على هذه المناطق وعظمى القاهرة 22

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد نهارا مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة، مائل للدفء على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





وستكون حالة الطقس ليلا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (40% تقريبا)، شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 22 11 الإسكندرية 19 11 وادى النطرون 22 10 طنطا 22 11 شبين الكوم 22 11 دمنهور 20 11 بلطيم 20 12 مطروح 17 11 السلوم 18 10 سيوة 22 10 بورسعيد 20 13 دمياط 20 12 الزقازيق 22 11 المنصورة 21 10 الإسماعيلية 22 11 السويس 23 11 العريش 21 10 رفح 20 10 رأس سدر 21 12 نخل 19 08 نويبع 21 14 طابا 20 13 كاترين 16 05 الطور 22 13 شرم الشيخ 24 15 الغردقة 25 14 مرسى علم 23 15 الفيوم 22 09 بنى سويف 22 09 المنيا 22 08 أسيوط 23 08 سوهاج 24 09 قنا 25 10 الأقصر 26 10 أسوان 26 10 ادفو 26 11 أبوسمبل 25 10 الوادى الجديد 25 10 ابو رماد 26 15 رأس حدربة 24 16

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