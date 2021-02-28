انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الفراخ اليوم في بورصة الدواجن وسعر الكتكوت الأبيض والساسو والبلدي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الفراخ اليوم الأحد 28 فبراير 2021 حالة من الإستقرار الملحوظ في أسعار البيع والشراء، وذلك تزامناً مع استقرار سعر الكتكوت الأبيض اليوم، وسط إقبال من المواطنين على شراء الكتاكيت البيضاء لتربيتها وتسمينها في البيوت كبديل لشراء الدواجن من المحلات.

سعر الفراخ اليوم في بورصة الدواجن وسعر الكتكوت الأبيض

حيث يقوم أصحاب المحلات برفع أسعار الفراخ بمتوسط 3 جنيهات في الكيلو مما يزيد أعباء الأسر التي تستخدم الدواجن البيضاء كمصدر أساسي للبروتينات وبديل للحوم والتي يصل فيه سعر الكيلو لأكثر من 120 جنيه، مما يجعل ربات البيةت تقوم بتربية الفراخ منزلياً لاستخدامها وتشكيلها أثناء عملية الطهي، فمرة تكون مشةوية وأخرى مطبوخة وثالثة بانية، وتقوم ربات البيوت ببيع الفائض منها، وكسب هامش ربح.

وكما سجلت سعر الفراخ اليوم، نحو 26 جنيه للدواجن البيضاء و30 جنيه للفراخ الساسو و22 للأمهات، وجاءت الأسعار وفق مايلي:

كما جاء سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الشركات الكبرى وفق ما يلي.

وفي سياق متصل فقد أكد اتحاد منتجي الدواجن العام على أهمية دعم المربين الصغار ووقف الخسائر التي يتكبدوها وتشجيعهم على التوسع في العمل الداجني وإنشاء محطات وعنابر جديدة لتلبية احتياجات المواطن المصري مع زيادة الإستهلاك وزيادة الكثافة السكانية.