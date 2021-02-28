انت الان تتابع تفاصيل خبر وزارة الصحة: إنطلاق الحملة القومية لتطعيم شلل الاطفال والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - صرحت وزارة الصحة والسكان، عن إنطلاق حملة تطعيم شلل الاطفال، وذلك يشمل الاطفال المصريين وغير المصريين، ويتم تطعيم الاطفال من سن 5 سنوات، ولمدة 4 أيام بجميع محافظات مصر، بداية من اليوم الأحد 28 فبراير وحتي الأربعاء 3 مارس القادم .

وتستهدف حملة تطعيم شلل الاطفال، تطعيم 16.7 مليون طفل، بدون مقابل، ويتم تنظيم هذه الحملة سنوياً، من خلال وزارة الصحة والسكان، وذلك من خلال رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بصحة المواطن المصرى، وجعل مصر خالية من الأمراض .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أنه سيتم تنفيذ حملة تطعيم شلل الاطفال، بجميع محافظات مصر، حيث تقوم مجموعة من الفرق الطبية من مكاتب الصحة والوحدات الطبية والمراكز الصحية، بالتمركز بالعديد من الاماكن بالشوارع والميادين الكبرى، ومحطات القطار ومترو الأنفاق، وجميع المناطق التى تحتوي علي إقبال كثيف من المواطنين .

وأضافت الوزارة أن تطعيم شلل الاطفال فى القرى، سوف يتم من خلال زيارة المنازل، حرصاً من وزارة الصحة لتطعيم جميع الاطفال بجميع محافظات مصر، بداية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءاً ولمدة أربعة أيام، ويشارك بالحملة ما يقرب من 90 ألف شخص من الفرق الطبية بجميع المحافظات .

وأوضح رئيس قطاع الطب الوقائي، أن مصر قامت بتسجيل آخر حالة شلل أطفال عام 2004، بالإضافة إلى قيام منظمة الصحة العالمية بالإعلان عن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان المصرية، بتنفيذ حمل تطعيم شلل الاطفال سنوياً لرفع مناعة الاطفال أقل من خمس سنوات .

وعلى الجانب الآخر تسعى وزارة الصحة والسكان المصرية، لتطوير الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية بـ1500 قرية، على مستوى جميع محافظات مصر، ويأتى هذا المشروع ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030، وكان ذلك من خلال إجتماع وزيرة الصحة ومساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، ورئيس الهيئة الصحية للتامين الصحى الشامل، ومساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، ومساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجى، ورئيس قطاع الطب العلاجى، بالإضافة إلى رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، وذلك لمتابعة أعمال تطوير قرى الريف المصري .