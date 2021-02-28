مورجان: الخارجية جهزت ملفا كاملا عن اختراقات إثيوبيا لاتفاقية إعلان المبادئ

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى الدكتور مايكل مورجان، الباحث السياسى فى مركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الأسلوب الذى اتبعته إثيوبيا خلال الـ9 سنوات الماضية، وبالأخص الشهور الماضية أدى إلى فقدان مصداقيتها والتأكيد على عدم حسن النوايا.





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