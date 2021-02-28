مواعيد مباريات اليوم الأحد 28 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 28-2-2021 عدد من المباريات فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجارى 2020-2021، أبرزها مباراة شيفيلد يونايتد ضد ليفربول وتشيلسى ضد مانشستر يونايتد فى الدورى الإنجليزى، وقمة الدورى الإيطالى بين روما ضد ميلان. مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة شباب بلوزداد X صن داونز – الساعة الثالثة ظهرا على قناة beIN SPORT HD 7 الوداد الرياضي X كايزر تشيفز – الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORT HD 7 مواعيد مباريات الدورى الإنجليزي والقنوات الناقلة كريستال بالاس X فولهام – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN SPORT HD 2 ليستر سيتي X آرسنال – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN SPORT HD 1 توتنهام هوتسبير X بيرنلي – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORT HD 2 تشيلسي X مانشستر يونايتد – الساعة السادسة والنصف مساءا على قناة beIN SPORT HD 2 شيفيلد يونايتد X ليفربول – الساعة التاسعة والربع مساء على قناة beIN SPORT HD 2 مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة سيلتا فيجو X بلد الوليد – الساعة الثالثة ظهرا على قناة beIN SPORT HD 3 قاديش X ريال بيتيس – الساعة الخامسة والربع على قناة beIN SPORT HD 3 غرناطة X إلتشي – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 3 فياريال X أتلتيكو مدريد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD 3 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة سامبدوريا X أتلانتا – الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN SPORT HD 2 كروتوني X كالياري – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORT HD 2 أودينيزي X فيورنتينا – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORT HD 2 انتر ميلان X جنوى – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORT HD 2 نابولي X بينفينتو – الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORT HD 2 روما X ميلان – الساعة العاشرة إلا ربع على قناة beIN SPORT HD 2 مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة يونيون برلين X هوفنهايم – الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناة beIN SPORT HD 5 ماينز 05 X أوجسبورج – الساعة الرابعة والنصف على قناة beIN SPORT HD 5 باير ليفركوزن X فرايبورج – الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORT HD 5 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة موناكو X ستاد بريست 29 – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN SPORT HD 6 أنجيه X لانس – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORT HD 6 لوريان X سانت إيتيان – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORT HD 6 نيم أولمبيك X نانت – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORT HD 6 ستاد ريمس X مونبلييه – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORT HD 6 ليل X ستراسبورج – الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORT HD 6 مارسيليا X ليون – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD 6 مواعيد مباريات الدورى السعودى والقنوات الناقلة الرائد X العين – الساعة الثالثة ظهرا على قناة الرياضية السعودية ضمك X الشباب – الساعة الثالثة ظهرا على قناة الرياضية السعودية القادسية X الاتحاد – الساعة الخامسة والربع على قناة الرياضية السعودية الفتح X الهلال – الساعة الخامسة والثلث على قناة الرياضية السعودية النصر X أبها – الساعة السابعة والنصف على قناة الرياضية السعودية مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة أسوان X البنك الأهلي – الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناة on sport الأهلي X طلائع الجيش – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة on sport

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