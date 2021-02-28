أهم الأخبار.. مدرب مصرى يرفض انضمام محمد صلاح لقائمة أولمبياد طوكيو.. وحقيقة إجراء عائشة الكيلاني 30 عملية تجميل

حادث المنزل المنهار بـ أسيوط .. إنقاذ 10 أشخاص من أسفل الأنقاض وانتشال 3 جثث

مفاجأة.. مدرب مصرى يرفض انضمام محمد صلاح لقائمة أولمبياد طوكيو

رفض أنور سلامة، مدرب النادي الأهلي السابق، فكرة ضم محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الي صفوف منتخب مصر الأوليمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021. وأكد أنور سلامة في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج على أن محمد صلاح لن يقدم المنتظر منه خلال مشاركته في أولمبياد طوكيو كما يتخيل البعض. عيد ميلاد عائشة الكيلاني.. حقيقة إجرائها لـ 30 عملية تجميل تحتفل الفنانة عائشة الكيلاني، بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من أبرز فنانات الكوميديا في مصر، وقدمت العديد من الأدوار التي ظهرت من خلالها في دور الفتاة التي تتمتع بقدر ضئيل من الجمال. أصغر مروضة زواحف في مصر: التماسيح رجالتي.. والعقارب السامة متعتي قدم الإعلامي عمرو الليثي حلقة خاصة من برنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة" عن تربية الزواحف السامة مثل الثعابين والعقارب، بالإضافة إلى التماسيح، خلال استضافته لاصغر مربية في مصر تدعى توتا. علي جمعة: لا يكلف الله نفسا إلا بما تفهم وتعقل.. فيديو قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء، إن كلمة عقل في اللغة العربية، لها مكونات تختلف من ثقافة إلى أخرى ومن تربية إلى أخرى في مفرداتها وأجزائها ومفهومها.

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