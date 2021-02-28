الصحة تعلن رسمياً فتح موقع mohpegypt.com لبدء التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة برئاسة الدكتورة هالة زايد عن فتح موقع mohpegypt.com الآن وذلك لبدء عملية التسجيل من أجل الحصول على لقاح فيروس كورونا، وتم فتح الموقع صباح اليوم الأحد الموافق 28 فبراير 2021، وذلك ضمن خطة وضعتها الدولة المصرية للتصدي لفيروس كورونا، واهتمام وزارة الصحة والحكومة المصرية بالصحة العامة للمصريين.

موقع mohpegypt.com لبدء التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا

وأشار متحدث وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد أن الفئات الأولى بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا هم أصحاب الأمراض المزمنة، مثل المواطنين الذين أجروا عمليات قلب مفتوح وكذلك مرضى الفشل الكلوى ومرضى الأورام والمواطنين الذين خضعوا لعمليات قسطرة مخية أو طرفية، والذين أجروا عمليات زرع الكبد.

وأشار مجاهد أن وزارة الصحة ستتواصل مع هذه الفئات للتسجيل عبر موقع mohpegypt.com للحصول على لقاح فيروس كورونا، وذلك من خلال إرسال رسائل نصية لهم وفق البيانات المتوافرة للوزارة وقاعدة البيانات، ضمن مباردة الرئيس للقضاء على قوائم الإنتظار أو قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وللتسهيل على التسجيل في موقع الحصول على لقاح كورونا، أكد الدكتور خالد مجاهد متحدث الصحة تخصيص مكاتب في المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا ممن لا يستطيعون التسجيل عبر الموقع، كما أن الموقع يقوم بإعطاء الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة بشكا تلقائي، وذلك بعد الإطلاع على بيانات المريض التي يقوم بتسجيلها.