نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام أعلى كوبرى التسعين بسبب كسر ماسورة مياه

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إلى أن هناك هدوءًا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجة البحرى والقبلى فيما عدا محافظة القليوبية التى ظهرت بها بعض الكثافات المرورية عند منطقة ميت نما فى الاتجاه القادم من الزراعى والمتجه لميدان المؤسسة.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى مناطق الكونيسة والبساتين والوراق والمرج والخصوص.

محمد صابر محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو القادم من الشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند محور صفط القاد من الدائرى والمتجه لشارع ثروت.

وتابع بأن هناك بعض الأحجام المرورية عند منطقة مترو الجامعة فى الطريق القادم من كوبرى فيصل والمتجه للدقى.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الأحجام عند منزل كوبرى التسعين المتجه لمحور المشير بسبب كسر ماسورة مياه، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند كوبرى الحدائق القادم من الزاوية والوايلى والمتجه لمحور الفنجرى.

وأشار صابر إلى وجود بعض الكثافات عند مناطق التعاون والكابلات المتجهة لكوبرى الحلمية، كذلك الأمر أيضا عند مطلع كوبرى الفردوس القادم من السيدة عائشة والمتجه لصلاح سالم.