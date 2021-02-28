القوى العاملة: تعيين 1.538 شابا بالغربية.. منهم 44 من ذوى القدرات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية لـ 1.538 شابا فى منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 44 من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 4.022 شابا، كما تم توفير 325 فرصة عمل.





وقالت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية فى بيان لها إنها استخرجت 1.246 ترخيص مزاولة حرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما خرَّجت 25 متدرجا فى مجال التدرج المهنى وإلحاقهم بمنشآت القطاع الخاص.

وأوضح فتحى دسوقى، مدير المديرية، من خلال البيان إنجازات المديرية خلال يناير الماضى، إذ أن فتشت المديرية على 990 منشأة "دورى – حملات"، وإعادة التفتيش على 597 منشأة أخرى، وأسفر عن تحرير 209 محاضر، وتلقى 4 شكاوى من خلال بوابة الشكاوى الإلكترونية، وتم بحث شكوتين منها وتبقى اثنين ما زالت تحت البحث ، فضلاً عن بحث 9 شكاوى أخرى قدمت ورقيا.

وأشار مدير المديرية إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، قامت المديرية بصرف 4 منحة مولود بمبلغ 8 آلاف جنيه، ورعاية صحية لـ 7 عمال بمبلغ 1.400 جنيه، فضلا عن صرف منحة المولد النبوى الشريف لـ 1.889 عاملا من المسجلين بالوحدة بإجمالى 944 ألفا و500 جنيه.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 411 منشأة وإعادة التفتيش على 568 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 152 محضرا للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 331 منشأة لإزالة المخالفات، وبحث 75 شكوى فى نفس المجال، كما تم التفتيش على 547 منشأة أخرى فى مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.