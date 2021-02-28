بدء امتحان اللغة العربية للصف الثانى الثانوى فى 15 محافظة

بدأ طلاب الصف الثانى الثانوى العام فى 15 محافظة امتحان اللغة العربية، هى محافظات القاهرة وبورسعيد ودمياط والسويس والشرقية والغربية والبحيرة وبنى سويف والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح وشمال سيناء، بينما يبدأ طلاب باقى المحافظات وهم الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر من العاشرة صباحا.
وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منصة الامتحان الإلكترونى لدخول الطالب لأداء الاختبار، موضحة أن قرار توزيع الطلاب حسب المحافظة هدفه تخفيف الاحمال على الشبكات، وشهدت المدارس الثانوى صباح اليوم تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث قامت مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة باستقبال الطلاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لكورونا على طلاب الصف الثانى الثانوى العام فى أول يوم لهم بامتحانات الفصل الدراسى الأول حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات.
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