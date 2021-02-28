القوى العاملة : تعيين 1538 شاباً منهم 44 من ذوى القدرات...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 1538 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 44 من ذوي القدرات الخاصة ، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 4022 شاباً ، كما تم توفير 325 فرصة عمل .

وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج 1246 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين ، كما قامت بتخريج 25 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاقهم بمنشآت القطاع الخاص .

وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية - من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال يناير الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 990 منشآت ( دوري - حملات) ، وإعادة التفتيش على 597 منشأة أخري ، وأسفر عن تحرير 209 محضراً ، وتلقي 4 شكاوي

من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية ، تم بحث شكوتين منها ، وتبقى أثنين ما زالت تحت البحث ، فضلاً عن بحث 9 شكاوى أخري قدمت ورقياً.

وأشار مدير المديرية إلي أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 4 منحة مولود بمبلغ 8000 جنيه ، ورعاية صحية لـ 7 عمال بمبلغ 1400 جنيه ، فضلاً عن صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 1889 عاملاً من المسجلين بالوحدة بإجمالى 944 ألفاً و500 جنيه .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 411 منشأة وإعادة التفتيش على 568 منشأة أخري ، وأسفر التفتيش عن تحرير 152 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 331 منشأة لإزالة المخالفات ، وبحث 75 شكوى في نفس المجال ، كما تم التفتيش على 547 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) .

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