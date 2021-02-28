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محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 28 فبراير حالة من الإستقرار الملحوظ، أمام الجنيه المصري والدولار الأمريكي، وذلك بالرغم من ارتفاع مؤشرات الدولار لـ 90.38 واستمراره على المكاسب التي حققها نهاية الأسبوع الماضي بواقع 0.2%.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 28 فبراير مقابل الدولار والجنيه المصري

كما قامت حكومة دولة الكويت في عام 2023 وبعد 30 يونيو بتقديم العديد من المساعدات للدولة المصرية، وذلك على مرحلتين، وبلغت قيمة هذه المساعدات نحو 8 مليار دولار، وبعدها تم توقيع اتفاقية مع الصندوق الكويتي تقضي بتطوير قطاع النقل والكهرباء في مصر، وساهم الصندوف بنحو 4 مليار دولار.

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وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الدولار الأمريكي 3.30 دولار، أما سعر الدينار أمام الجنيه فسجل اليوم الأحد 28 فبراير 51.65 للشراء، و52.12 جنيه للبيع، وجاءت أسعار الدينار والعملات الأمريكية في البنك المركزي المصري اليوم وفق ما يلي.