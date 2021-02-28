انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً: إنطلاق موقع حجز لقاح كورونا لجميع المصريين..تعرف على الفئات المستهدفة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن طرح موقع إلكتروني لتسجيل فئات المواطنين المستحقة للحصول على لقاح كورونا، إعتبارا من اليوم الأحد الموافق 28 فبراير 2021، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى المعد خصيصاً لتلقى طلبات التسجيل، وتأتى تلك المبادرة من خلال خطة الدولة لمكافحة إنتشار فيروس كوفيد 19 .

موقع حجز لقاح كورونا وطريقة التسجيل

نعرض عليكم رابط الموقع الإلكترونى المخصص لبدء تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين المصريين، إعتباراً من يوم الأحد الموافق 28 فبراير 2021، وذلك للحصول على لقاح كورونا، من خلال الدخول على الرابط التالى :

موقع حجز لقاح كورونا

http://mohpegypt.com/

الفئات المستهدفة للحصول على لقاح كورونا

صرح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه سوف يتم البدء فى تسجيل الفئات المستحقة للحصول على لقاح كورونا، ووضح أن الفئات المستهدفة هى:

مرضى الأورام والفشل الكلوي.

كل من خضع لعملية (قلب مفتوح أو قسطرة بالمخ أو قسطرة طرفية) .

كل من خضع لعملية ذرع الكلى والكبد .

ويتم تحديد تلك الفئات وفقاً لقاعدة بيانات متوفر لدى وزارة الصحة، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، للقضاء على قوائم الانتظار، وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة، وجميع الخاضعين للتأمين الصحي .

ويتم التواصل مع هذه الفئات من خلال إرسال رسائل نصية لهم، لتسجيلهم بالموقع والحصول على لقاح كورونا، بالإضافة إلي تخصيص عدد من مكاتب الوحدات الصحية والمستشفيات بجميع محافظات مصر، لتسجيل جميع المواطنين من الفئات المستهدفة، للذين لا يستطيع منهم التسجيل بالموقع والحصول على اللقاح .

ويتم ترتيب تلك الفئات بناء على أولوية تحددها وزارة الصحة، حسب السن والأمراض المزمنة، وسوف يتم إطلاع هؤلاء المواطنين، بجميع المعلومات المتعلقة باللقاح والاختبارات الخاصة به ونتائجه .

خطوات التسجيل بموقع حجز لقاح كورونا

نعرض عليكم الخطوات المطلوبة من جميع المواطنين المستهدفين للحصول على لقاح كورونا، وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكترونى وكتابة البيانات المطلوبة للتسجيل وهي: