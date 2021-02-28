جدة - نرمين السيد - واصلت شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة "سوبرجيت" إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل أعمال تطهير وتعقيم كل الأتوبيسات، والتطهير المستمر لشبابيك التذاكر وأماكن انتظار الركاب.





ويأتى ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تنفذها وزارة النقل لمواجهة فيروس كورونا.

وقد وضعت وزارة النقل والهيئات التابعة خطة للتعايش مع فيروس كورونا على النحو التالى: 1- تعقيم وتطهير مبانى وزارة النقل والسكة الحديد والمترو والقومية للأنفاق والطرق والكباري والنقل النهرى كل 10 أيام. 2- تعقيم وتطهير قطارات السكة الحديد قبل انطلاق الرحلات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر كل ثلاث ساعات 3- تعقيم وتطهير قطارات مترو الأنفاق والمحطات ومنافذ بيع التذاكر كل ساعتين. 4- تعقيم وتطهير بوابات أجهزة الكشف عن المفرقعات بمحطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق. 5- تعقيم وتطهير ماكينات VTM لاستخراج تذاكر القطارات والمترو آليا بسبب تلامس المواطنين لها باستمرار. 6- التنبيه على كل عاملى المصاعد بالوزارة وجميع الهيئات بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية مع ضرورة تعقيم المصعد بصفة مستمرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. «الاتحاد العربى للنقل البرى» تعقم أتوبيساتها ضد فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.