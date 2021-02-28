أحدث فيديو جوى لتوسعة وتطوير كوبرى الأوتوستراد

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديو أعمال توسعة كوبرى الأوتوستراد والمطالع والمنازل التى تربط الكوبرى بطريق الاوتوستراد، لتسهيل الحركة المرورية وضمان الحركة التبادلية المرورية بين الطريق الدائرى وطريق والأوتوستراد وطريق 306. ويتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوبا إلى جانب الكوبرى الحالى، وذلك ضمن أعمال توسعة وتطوير وصيانة ورفع كفاءة الطريق الدائرى بطول 106 كم. وتأتى توسعة كوبرى الأوتوستراد ضمن توسعة وتطوير وصيانة المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم، بالإضافة إلى أعمال النيوجرسى واستمرار تنفيذ خطة إنارة الطريق ليكون الطريق مع الانتهاء من تطويره فى شكل حضارى متميز، وجار تكثيف الأعمال على مدار الساعة لسرعة الإنجاز فى هذا المشروع الحيوى الذى يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى إذ يمر عليه مايقرب من 213 ألف سيارة يوميا. وستساهم أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التى يتم تنفيذها بالطريق فى رفع مستوى الخدمة لمستخدمى الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة، وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات.

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