ابرزها فتح موقع تسجيل الرغبات لتلقى لقاح كورونا.. صدور عدد جديد من...

صدر اليوم عدد جديد من «نشرة مركز المعلومات»، والتي تتناول مجموعة من أهم التقارير والمقالات والتحليلات والأحداث المهمة محليًا وعالميًا. وإلى أبرز عناوين النشرة: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: أحدث المعدات والآلات الإنشائية والهندسية لتنفيذ المشروعات القومية وزير التعليم العالى: غالبية طلاب الجامعات يؤيدون إجراء الامتحانات واستئناف الدراسة المتحدث باسم وزارة الصحة: 150 ألف شخص دخلوا على موقع تسجيل الرغبات لتلقى لقاح كورونا خلال أول ساعة من إطلاقه وكالة بلومبرج الأمريكية: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقود عملية إصلاح كبرى لإعادة تأهيل البنية التحتية بمصر توقع تضاعف حجم الاقتصاد الصينى بحلول 2035 وتفوقه على اقتصاد الولايات المتحدة تعامل الشركات مع العمالة فى ظل أزمة كورونا .. استطلاع رأى مصر الأولى إفريقيًا في عدد الصفقات الاستثمارية بشركات التكنولوجيا الناشئة في 2020... إنفوجرافيك اليوم موقف مصر فى المؤشر العالمى للقوة الناعمة خلال عام 2021.. اعرف ترتيب مصر ارتفاع الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية مع نهاية 2020 الدكتور/ أحمد قنديل يكتب: مصر وأمن شرق المتوسط تقرير: العمالة العالمية والتوقعات الاجتماعية لعام 2021

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